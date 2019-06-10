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РИА Новости

Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной

Вчера, 19:21
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава НАСА Д. Брайденстайн
Глава НАСА Д. Брайденстайн
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава НАСА Д. Брайденстайн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Руководитель НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что в случае успеха при отправке астронавтов на Луну в 2024 году будет ускорена задача по отправке человека на Марс.
"Конечно, если мы можем ускорить наше путешествие на Луну на пять лет, то мы можем на пять лет ускорить наше путешествие на Марс", - сказал Брайденстайн, выступая на пресс-конференции в исследовательском центре НАСА имени Джона Гленна (штат Огайо), ведомство вело трансляцию его выступления. Руководителя НАСА спросили, видит ли он возможным ускорение марсианской программы НАСА, если будет успешно достигнута цель по отправке людей на Луну в 2024 году.
"Луна – это площадка, на которой мы можем доказать возможность жизни и работы в другом мире , поэтому чем скорее мы отправимся на Луну, тем скорее мы отправимся на Марс", - сказал Брайденстайн.
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Ранее в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в предстоящие пять лет. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году.
Обновленная лунная программа получила название "Артемида" в честь греческой богини Луны и сестры Аполлона, именем которого была названа предыдущая американская лунная программа, в ходе которой в июле 1969 года была совершена первая высадка человека на Луну.
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