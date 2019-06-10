Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Руководитель НАСА Джим Брайденстайн не исключил, что в случае успеха при отправке астронавтов на Луну в 2024 году будет ускорена задача по отправке человека на Марс.

"Конечно, если мы можем ускорить наше путешествие на Луну на пять лет, то мы можем на пять лет ускорить наше путешествие на Марс", - сказал Брайденстайн, выступая на пресс-конференции в исследовательском центре НАСА имени Джона Гленна (штат Огайо), ведомство вело трансляцию его выступления. Руководителя НАСА спросили, видит ли он возможным ускорение марсианской программы НАСА, если будет успешно достигнута цель по отправке людей на Луну в 2024 году.

"Луна – это площадка, на которой мы можем доказать возможность жизни и работы в другом мире , поэтому чем скорее мы отправимся на Луну, тем скорее мы отправимся на Марс", - сказал Брайденстайн.

Руководитель космического ведомства США отметил, что в настоящее время план НАСА по-прежнему предусматривает полет человека на Марс "в середине 2030-х годов".

Ранее в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в предстоящие пять лет. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году.