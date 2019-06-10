Путин и принц Абу-Даби обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - говорится в сообщении.