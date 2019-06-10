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РИА Новости

Путин и принц Абу-Даби обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе стороны отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе, а также условились продолжить личные контакты.
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