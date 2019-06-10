СМИ узнали, что посол США в России к концу года оставит свой пост

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта, сообщило издание Atlantic со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Как отмечает издание, заинтересованность Хантсмана в работе губернатором уже несколько месяцев является темой для обсуждения в политических кругах Юты. Хантсман уже занимал пост губернатора Юты с 2004 по 2009 год.

В 2017 году, когда Хантсман был назначен послом в РФ, он заявил администрации президента США Дональда Трампа, что намерен остаться в Москве на два года. После того, как срок истечет осенью этого года, он хочет вернуться домой, сообщили изданию источники. Сам Хантсман отказал изданию в комментариях.