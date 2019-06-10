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РИА Новости

СМИ узнали, что посол США в России к концу года оставит свой пост

Вчера, 19:18
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман
Посол США в России Джон Хантсман
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта, сообщило издание Atlantic со ссылкой на четыре осведомленных источника.
Как отмечает издание, заинтересованность Хантсмана в работе губернатором уже несколько месяцев является темой для обсуждения в политических кругах Юты. Хантсман уже занимал пост губернатора Юты с 2004 по 2009 год.
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В 2017 году, когда Хантсман был назначен послом в РФ, он заявил администрации президента США Дональда Трампа, что намерен остаться в Москве на два года. После того, как срок истечет осенью этого года, он хочет вернуться домой, сообщили изданию источники. Сам Хантсман отказал изданию в комментариях.
Если Хантсман решит баллотироваться, у него будут значительные преимущества, подчеркивает Atlantic. Когда он занимал этот пост губернатора в прошлый раз, его рейтинги популярности колебались в районе 80%. Многие местные республиканцы благосклонно относятся к Хантсману. Кроме того, будучи выходцем из богатой и уважаемой в Юте семьи, он легко сможет профинансировать свою предвыборную кампанию.
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Джон ХантсманРоссияСШАВ мире
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