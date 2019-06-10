Источник: Польша хочет скорее получить F-35, если США не поставят их Турции

ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Власти Польши надеются форсировать получение американских истребителей F-35, если США отменят поставку этих самолетов Турции, сообщил РИА Новости польский источник, знакомый с ситуацией.

США, недовольные покупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пытаются предъявлять Анкаре ультиматум, угрожая отказаться от поставок истребителей F-35. При этом закупка F-35 является честью плана технической модернизации вооруженных сил Польши.

"Польские руководители очень внимательно наблюдают за конфликтом между Турцией и США из-за покупки Анкарой комплексов С-400. Ведь это может сорвать продажу Турции новейших истребителей пятого поколения F-35", - сказал собеседник агентства.

"Польша, можно так сказать, стоит в очереди за этими самолетами, и даже если США захотят продать эти самолеты Польше, то Варшава при обычных условиях не имела шанса получить их раньше Турции. А сейчас Турцию попросту уберут из очереди", - продолжил он.

Собеседник агентства отметил, что поставка F-35 в Турцию находится в высокой степени готовности. "Если турецкий контракт сорвется, то надо куда-то перенаправить подготовленные мощности. В Варшаве надеются, что это будет Польша", - заключил он.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.