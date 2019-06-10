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РИА Новости

Москалькова изучит документы по делу Голунова и обратится в прокуратуру

Вчера, 19:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что к ней обратилась адвокат арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова Ольга Динзе, омбудсмен намерена изучить документы по его делу и обратиться по данному вопросу в прокуратуру.
По словам Москальковой, Динзе обратилась к ней, когда столкнулась с различными препятствиями и нарушениями в суде.
"Мы с ней были на связи, как и с рядом правозащитников в субботу и воскресенье. Мы договорились, что Ольга привезет мне документы, чтобы можно было посмотреть и протокол задержания, и протокол осмотра дома, привлечения понятых. Я буду изучать эти документы и просить прокурора, чтобы он в рамках прокурорского надзора обратил внимание на те вопросы, которые ставит сторона защиты", - сказала омбудсмен.
Как отметила Москалькова, важно, чтобы право Голунова на защиту осуществлялось максимально в рамках закона, без малейших отступлений.
Омбудсмен также рассказала, что проинформировала президента РФ Владимира Путина о своей позиции по делу Голунова. "Я ему докладывала свою позицию о дальнейшем контроле за этим делом, чтобы оно проходило объективно, прозрачно и под контролем общественности. Во-первых, он знает об этом деле. Его реакция уже была вчера в решениях и действиях советника (Антона) Кобякова, который высказал официальную позицию", - сказала она.
Кроме того, Москалькова подчеркнула, что важно разобраться, насколько правомерным было применение силы к журналисту при задержании.
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В Кремле прокомментировали дело Голунова
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
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В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваТатьяна МоскальковаРоссияПроисшествия
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