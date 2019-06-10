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РИА Новости

ЦБ предупредил о возможных сбоях в работе своего сайта

Вчера, 19:16
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ предупреждает о возможных сбоях в работе своего сайта в понедельник с 19.00 до 23.00 мск по техническим причинам, говорится в сообщении регулятора.
"Десятого июня 2019 года с 19.00 до 23.00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", - говорится в сообщении на сайте регулятора.
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ЦБ также приносит извинения за возможные неудобства.
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