ЦБ предупредил о возможных сбоях в работе своего сайта

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ предупреждает о возможных сбоях в работе своего сайта в понедельник с 19.00 до 23.00 мск по техническим причинам, говорится в сообщении регулятора.

"Десятого июня 2019 года с 19.00 до 23.00 по московскому времени возможны кратковременные перебои в работе официального сайта Банка России, связанные с проведением технических работ", - говорится в сообщении на сайте регулятора.