Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 миллиона рублей на счетах Абызова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отменил решение Басманного районного суда об аресте около 4 миллионов 300 тысяч рублей экс-министра Михаила Абызова, передал дело на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля отменено, материалы переданы на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказала собеседница агентства.

По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Он был арестован 27 марта. Вскоре суд наложил арест на банковские счета Абызова, где хранилось 437 миллионов рублей, а также на дома и квартиры в Подмосковье.