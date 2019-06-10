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РИА Новости

Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 миллиона рублей на счетах Абызова

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в суде. 23 мая 2019
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник отменил решение Басманного районного суда об аресте около 4 миллионов 300 тысяч рублей экс-министра Михаила Абызова, передал дело на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"Постановление Басманного районного суда от 16 апреля отменено, материалы переданы на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", - сказала собеседница агентства.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Он был арестован 27 марта. Вскоре суд наложил арест на банковские счета Абызова, где хранилось 437 миллионов рублей, а также на дома и квартиры в Подмосковье.
Михаил Абызов в суде. 23 мая 2019
23 мая, 19:31
В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики
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Дело экс-министра АбызоваСледственный комитет РФМосковский городской судМихаил АбызовРоссияПроисшествия
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