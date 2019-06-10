Президент Греции принял предложение Ципраса распустить парламент

АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос согласился с предложением премьера Алексиса Ципраcа распустить парламент страны и назначить досрочные парламентские выборы.
Такая просьба премьер-министра Алексиса Ципраса поступила после поражения на европейских выборах правящей партии СИРИЗА.
Президент в прямом эфире греческого телевидения сказал, что в соответствии с конституцией принимает предложение премьера.
Ранее Ципрас заявлял, что выборы пройдут 7 июля.
Таким образом, дан старт предвыборной кампании.