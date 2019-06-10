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РИА Новости

Опубликовано видео допроса задержанного по делу об убийстве борца в Москве

Вчера, 19:01
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанного по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, на котором мужчина рассказывает, с чего началась драка.
"Гуляли в парк. Там посидели, пиво пили. Вдруг начал с Сергеем драка. Я не знаю, там девушку ударил или толкал просто. Я видел, что девушка упала", - сказал подозреваемый, не очень твердо говорящий по-русски. Видео опубликовано на канале ведомства в WhatsApp.
В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. СК в понедельник сообщил о задержании шестерых подозреваемых.
По данным следствия, Чуев, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к людям". Между мужчинами возник конфликт. Подозреваемые избили спортсмена, тот упал с моста в воду вместе с одним из нападавших, который продолжал наносить удары. Чуев скончался на месте происшествия. Также отмечается, что компания мужчин впоследствии избила девушку потерпевшего и других людей, отдыхающих в парке.
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