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РИА Новости

Медведев оценил перспективы сотрудничества России и ЦЕРН

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев оценил перспективы сотрудничества России и Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).
"Уверен, что перспективы нашей работы весьма и весьма вдохновляющие", - сказал он на встрече с российскими учеными в Женеве.
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На встрече научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас Россия является в ЦЕРН наблюдателем, поэтому россияне имеют не все возможности граждан стран, которые являются ее членами, и не планирует ли Россия стать полноправным членом ЦЕРН.
"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер.
Харламова отметила, что хотела бы, чтобы Россия стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих.
"Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРН, у нас особые традиции", - сказал премьер.
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Он добавил, что у России положение привилегированного наблюдателя.
"Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.
"Я считаю, что нам нужно к этому стремиться. Нам нужно оценить это. Это стоит денег... Если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить", - добавил Медведев.
Говоря о деятельности Центра ядерных исследований, премьер заявил, что без таких проектов движение современной науки просто невозможно.
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"Особенно с учетом перспектив и новой фазы развития Большого адронного коллайдера и тех возможностей, которые, вероятно, в результате этого возникнут", - подчеркнул глава кабмина.
По его словам, результаты работы этой организации беспрецедентны.
Пользуясь случаем, премьер поздравил собравшихся с наступающим Днем России.
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Дмитрий МедведевЖенева (город)РоссияВ мире
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