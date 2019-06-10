Медведев оценил перспективы сотрудничества России и ЦЕРН

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер Дмитрий Медведев оценил перспективы сотрудничества России и Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН).

"Уверен, что перспективы нашей работы весьма и весьма вдохновляющие", - сказал он на встрече с российскими учеными в Женеве.

На встрече научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас Россия является в ЦЕРН наблюдателем, поэтому россияне имеют не все возможности граждан стран, которые являются ее членами, и не планирует ли Россия стать полноправным членом ЦЕРН.

"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер.

Харламова отметила, что хотела бы, чтобы Россия стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих.

"Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРН, у нас особые традиции", - сказал премьер.

Он добавил, что у России положение привилегированного наблюдателя.

"Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.

"Я считаю, что нам нужно к этому стремиться. Нам нужно оценить это. Это стоит денег... Если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить", - добавил Медведев.

Говоря о деятельности Центра ядерных исследований, премьер заявил, что без таких проектов движение современной науки просто невозможно.

"Особенно с учетом перспектив и новой фазы развития Большого адронного коллайдера и тех возможностей, которые, вероятно, в результате этого возникнут", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, результаты работы этой организации беспрецедентны.