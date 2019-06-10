Избитые в Косово сотрудники ООН выполняли задание, заявили в организации

ООН, 10 июн - РИА Новости. Пострадавшие от действий полиции в Косово сотрудники Миссии ООН, в том числе российский гражданин, были официально направлены наблюдать за полицейской операцией, сообщил в понедельник Совбезу ООН замгенсека по правовым вопросам и юрисконсульт организации Мигель де Серпа Суареш.

"Насколько мы понимаем из известных нам фактов, и господин Краснощеков и господин Димович выполняли официальное задание по наблюдению за полицейскими операциями на севере Косово в момент их ареста", - сообщил Суареш.

Он отметил, что серьезную тревогу вызывает тот факт, что "при аресте оба сотрудника были избиты и подверглись жестокому обращению".

"После освобождения обоим потребовалась медицинская помощь. 30 мая господин Краснощеков был переведен в больницу в Белграде, где он по-прежнему находится, господин Димович, со своей стороны, был госпитализирован в Косово 30 мая и освобожден из больницы 3 июня", - напомнил обстоятельства инцидента замгенсека членам Совбеза.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.