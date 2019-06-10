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РИА Новости

Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

Вчера, 18:53
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© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа БонеттиПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© Фото : предоставлено пресс-службой премьер-министра Греции / Андреа Бонетти
АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
4 июня, 22:33
Ципрас подтвердил дату проведения досрочных парламентских выборов в Греции
Встречу премьера с президентом транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.
Ципрас пояснил, что должен был просить об этом после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, на которых с разрывом в 9,3 процентных пункта победила оппозиционная консервативная партия "Новая демократия".
"После выборов сложилась предвыборная ситуация", - сказал Ципрас. По его словам, эта ситуация не должна повлиять на экономику.
Ципрас заявил, что он хочет получить мандат народа.
Ранее премьер заявлял, что будет просить назначить выборы на 7 июля.
Премьер и правительство Греции в отставку не уходят и будут исполнять обязанности до формирования нового кабинета по итогам парламентских выборов.
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