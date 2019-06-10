Ципрас попросил президента Греции распустить парламент

АФИНЫ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в понедельник попросил президента страны Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Встречу премьера с президентом транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT

Ципрас пояснил, что должен был просить об этом после поражения правящей партии СИРИЗА на выборах в Европарламент, на которых с разрывом в 9,3 процентных пункта победила оппозиционная консервативная партия "Новая демократия".

"После выборов сложилась предвыборная ситуация", - сказал Ципрас. По его словам, эта ситуация не должна повлиять на экономику.

Ципрас заявил, что он хочет получить мандат народа.

Ранее премьер заявлял, что будет просить назначить выборы на 7 июля.