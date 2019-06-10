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РИА Новости

Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.
Ранее пресс-служба российского кабмина сообщала, что Медведев с двухдневным визитом посетит Женеву, где примет участие в Международной конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований. На территории ЦЕРНа расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках – Большой адронный коллайдер.
Главе российского правительства показали подробную презентацию об истории создания, современной миссии и перспективах ЦЕРНа, о сотрудниках организации и ее образовательных программах, о сферах применения полученных учеными данных и о планах развития. Медведеву также рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.
Затем премьер на лифте спустился вниз, на где на многометровой глубине находится Большой адронный коллайдер.
Табличка в фойе Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) в Женеве
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Медведеву рассказали об исследованиях, проводимых на уникальном оборудовании, провели по различным рабочим зонам. По окончании осмотра глава правительства РФ оставил памятную запись в книге почетных гостей.
"Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!" - написал он.
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Дмитрий МедведевЖенева (город)ШвейцарияРоссияВ мире
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