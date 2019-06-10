Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

Ранее пресс-служба российского кабмина сообщала, что Медведев с двухдневным визитом посетит Женеву, где примет участие в Международной конференции труда, пообщается с главой Международной организации труда Гаем Райдером, а также посетит Европейский центр ядерных исследований. На территории ЦЕРНа расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках – Большой адронный коллайдер.

Главе российского правительства показали подробную презентацию об истории создания, современной миссии и перспективах ЦЕРНа, о сотрудниках организации и ее образовательных программах, о сферах применения полученных учеными данных и о планах развития. Медведеву также рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

Затем премьер на лифте спустился вниз, на где на многометровой глубине находится Большой адронный коллайдер.

Медведеву рассказали об исследованиях, проводимых на уникальном оборудовании, провели по различным рабочим зонам. По окончании осмотра глава правительства РФ оставил памятную запись в книге почетных гостей.