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РИА Новости

Суд заочно арестовал экс-зампреда правительства Ставрополья

Вчера, 18:48
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ПЯТИГОРСК, 10 июн - РИА Новости. Суд заочно арестовал объявленного в розыск бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мургу по подозрению в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о его заочном аресте.
Ранее сообщалось, что Мурга был объявлен в федеральный розыск, а затем и в международный.
По данным следствия, Мурга сообщил подрядчику, что разработанный для продвижения продукции товаропроизводителей сайт не соответствует требованиям. Он потребовал вернуть 3,5 миллиона рублей из суммы, которую следовало перевести субподрядчикам, выполнявшим контракт, якобы для последующей доработки мультиформатной площадки своими силами. Однако полученные деньги чиновник на доработку сайта не направил, а похитил их, распорядившись по своему усмотрению, отмечали в ведомстве.
Уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество" возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУМВД России по Ставропольскому краю, уточняли в СК.
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