Площадь пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле увеличилась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Площадь пожара в жилом доме в Нижнем Тагиле возросла до 90 квадратных метров, повреждены три квартиры, сообщает свердловский главк МЧС.

Ранее сообщалось, что площадь пожара, возникшего после хлопка бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома, составила 40 квадратных метров.

"Площадь пожара составила 90 квадратных метров, огнем повреждены три квартиры: две на четвертом этаже и одна на пятом. Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще два человека спасены пожарными по автолестнице", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ликвидации последствий происшествия задействованы 49 человек и 25 единиц техники.