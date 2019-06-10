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РИА Новости
Новости Подмосковья

Инспекторы минэкологии пресекли образование незаконной свалки в МО

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Александр КряжевГрузовик на мусорной свалке
Грузовик на мусорной свалке
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники минэкологии Московской области совместно с полицейскими предотвратили образование незаконной свалки рядом с деревней Дмитровка Дмитровского городского округа. Правонарушителей удалось поймать во время ночной проверки. Об этом сообщил телеканал "360".
Во время рейда сотрудники полиции задержали два грузовика с мусором. Автомобили отправили на штрафстоянку, а водителей привлекли к административной ответственности.
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Собственником грузовиков оказалась организация из Москвы – ООО "АвтоСтройГрад". Представители компании дадут объяснения в ведомстве и подпишут протокол об административном правонарушении.
Фирму могут оштрафовать на сумму от 100 до 250 тысяч рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 дней.
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Новости ПодмосковьяМинистерство экологии и природопользования Московской областиМосковская область
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