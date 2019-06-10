Инспекторы минэкологии пресекли образование незаконной свалки в МО

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Сотрудники минэкологии Московской области совместно с полицейскими предотвратили образование незаконной свалки рядом с деревней Дмитровка Дмитровского городского округа. Правонарушителей удалось поймать во время ночной проверки. Об этом сообщил телеканал Сотрудники минэкологии Московской области совместно с полицейскими предотвратили образование незаконной свалки рядом с деревней Дмитровка Дмитровского городского округа. Правонарушителей удалось поймать во время ночной проверки. Об этом сообщил телеканал "360"

Во время рейда сотрудники полиции задержали два грузовика с мусором. Автомобили отправили на штрафстоянку, а водителей привлекли к административной ответственности.

Собственником грузовиков оказалась организация из Москвы – ООО "АвтоСтройГрад". Представители компании дадут объяснения в ведомстве и подпишут протокол об административном правонарушении.