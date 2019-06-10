Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Жительница США Вивиан Гомес опубликовала в фейсбуке видео, на котором необычное существо с большими ушами и тонкими конечностями прогуливается вдоль автомобиля.
"Сначала я заметила тень, идущую от моей входной двери, а потом увидела это существо. Кто-нибудь еще видел это на своих камерах? На двух других камерах этого почему-то нет", — написала женщина.
После публикации ролик стал вирусным. Первоначальным видео в фейсбуке поделилось почти 126 тысяч человек. Запись стала распространяться и в других социальных сетях.
Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
"Добби свободен", — говорится в комментарии Dee Leyba.
"Видео с Добби записали, пока он еще был жив, используя маховик времени", — пошутил naughtmai.
"Это адски страшно!" — считает fxvennn.
"У меня мурашки по коже! Это точно не человек!" — поделилась эмоциями Audri Martinez.
При этом другие пользователи предположили, что "необычное существо" на видео — всего лишь ребенок.
"Это, наверное, какой-то ребенок в шлепанцах с шортами на голове", — высказала мнение Sarah Joss.
"Может быть, это какой-то ребенок ходит во сне?" — спросил пользователей Bill Haarmann.
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