Ресин рассказал о темпах строительства храмов в Москве

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. По одному новому храму ежегодно строится в административных округах Москвы, при этом возводятся они только "там, где есть согласие", сообщил куратор программы строительства храмов в столице, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу строительства.

"Ежегодно в административных округах столицы открывается по одному православному храму, а еще на двух новых площадках строительство только разворачивается", - сказал Ресин, слова которого приводит в понедельник его пресс-служба.

По его словам, задачи по храмостроительству, поставленные патриархом Кириллом, выполняются "из года в год".

"Каждая площадка, выбранная под строительство, детально прорабатывается, по каждой проводятся общественные слушания. В целом москвичи настроены доброжелательно, но бывают и недовольные, их не много, мы ведем с ними работу, убеждаем, а потом проводим голосование. Храмы строим там, где есть согласие", - заявил куратор программы.