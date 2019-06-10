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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ресин рассказал о темпах строительства храмов в Москве

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Шустрова МарияДеревянная Покровская часовня в Раменках
Деревянная Покровская часовня в Раменках
© РИА Новости / Шустрова Мария
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. По одному новому храму ежегодно строится в административных округах Москвы, при этом возводятся они только "там, где есть согласие", сообщил куратор программы строительства храмов в столице, депутат Госдумы Владимир Ресин, курирующий программу строительства.
"Ежегодно в административных округах столицы открывается по одному православному храму, а еще на двух новых площадках строительство только разворачивается", - сказал Ресин, слова которого приводит в понедельник его пресс-служба.
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По его словам, задачи по храмостроительству, поставленные патриархом Кириллом, выполняются "из года в год".
"Каждая площадка, выбранная под строительство, детально прорабатывается, по каждой проводятся общественные слушания. В целом москвичи настроены доброжелательно, но бывают и недовольные, их не много, мы ведем с ними работу, убеждаем, а потом проводим голосование. Храмы строим там, где есть согласие", - заявил куратор программы.
Ранее патриарх сообщил о том, что Русская православная церковь строит в среднем по три храма в сутки. Так, за последние десять лет их появилось около 10 тысяч. К началу 2009 года в РПЦ действовало 29 263 прихода, а в начале 2019 года - 38 649 храмов или других молитвенных помещений, в которых совершается Божественная литургия.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВладимир РесинМоскваОбщество
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