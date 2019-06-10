В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

ООН, 10 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.

"Во-первых, не были соблюдены соответствующие иммунитеты наших сотрудников от ареста и задержания", - сказал Танин.

"Я встревожен тем, что оба сотрудника, по всей видимости, подверглись чрезмерной силе и жестокому обращению после их ареста полицией, в результате чего им были причинены телесные повреждения, требующие госпитализации. Это вопрос, который будет составлять существенный компонент начатого нами расследования", - добавил представитель генсека.

Танин сообщил членам Совбеза, что в ходе этих мероприятий он "был вынужден неоднократно призывать к немедленному освобождению сотрудников ООН, а также к уважению их прав и иммунитетов".

"В этом не было бы необходимости, если бы власти уважали иммунитет персонала МООНК и поддерживали более прямые и своевременные контакты с миссией. Тем не менее, мы по-прежнему надеемся, что связь с высшими эшелонами приштинских властей улучшится по мере того, как мы будем работать над уточнением конкретных обстоятельств (событий) 28 мая", - заключил спецпредставитель.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.