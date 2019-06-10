СК сообщил о трех пострадавших при хлопке газа в доме в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает в понедельник СУ СК по Свердловской области.

Ранее руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что в квартирах на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома в Нижнем Тагиле произошел пожар, один человек пострадал. ГУ МЧС по региону сообщило о том, что в доме произошел хлопок газа.

"Следователи СКР по Ленинскому району города Нижний Тагил в настоящее время работают на месте происшествия - возгорания в одной из квартир по улице Черноисточинское шоссе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека (мужчина и две женщины). Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется", - говорится в сообщении следствия.