Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T18:17Z
https://ria.ru/20190610/1555458797.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК сообщил о трех пострадавших при хлопке газа в доме в Нижнем Тагиле

Вчера, 18:17
4623
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате хлопка газа в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает в понедельник СУ СК по Свердловской области.
Ранее руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что в квартирах на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома в Нижнем Тагиле произошел пожар, один человек пострадал. ГУ МЧС по региону сообщило о том, что в доме произошел хлопок газа.
"Следователи СКР по Ленинскому району города Нижний Тагил в настоящее время работают на месте происшествия - возгорания в одной из квартир по улице Черноисточинское шоссе. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали три человека (мужчина и две женщины). Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется", - говорится в сообщении следствия.
Причины и точные обстоятельства произошедшего выясняют следователи в рамках проверочных мероприятий, уточняет СУ СК.
Обрушение в гаражном кооперативе в Левобережном районе Воронежа. 29 мая 2019
29 мая, 09:31
В Воронеже семь гаражей оказались разрушены после хлопка газового баллона
000114
Обсудить 1
Следственный комитет РФНижний ТагилПроисшествия
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Экзамен в школе
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Лента новостейМолния