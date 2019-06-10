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РИА Новости

Минздрав Подмосковья рассказал, как не получить тепловой удар в жару

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
Мужчина отдыхает на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Занятия спортом на открытом воздухе в жару, употребление жирной пищи и алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия в жаркую погоду, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ранее синоптики из-за аномальной жары и высокой пожароопасности объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник.
"Пребывания на открытых площадках в жаркие дни лучше избегать в дневное время - с 11 до 15 часов, когда солнце особенно активно. Кроме того, не рекомендованы активные физические нагрузки или занятия спортом под палящим солнцем", - приводятся в сообщении слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Олега Какурина.
Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев также добавил, что в жару не стоит есть жирную и белковую пищу, но рекомендуется чаще пить минеральную воду и сладкий чай, это, по его словам, поддерживает правильный водно-солевой баланс организма и способствует правильной терморегуляции. Матвеев также рекомендует отказаться от употребления алкоголя, потому что он ускоряет наступление теплового удара, дополняется в сообщении.
В минздраве Подмосковья подчеркнули, что риски возникновения перегревания повышены у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также у детей в возрасте до одного года. Отмечается, что при первых симптомах теплового и солнечного удара - вялости, тошноте, головокружении - пострадавшего следует уложить в тени, на сквозняке, приложить холод, напоить слабым чаем или минеральной водой комнатной температуры.
Московское метро
9 июня, 12:30
В столичном метро и на МЦК из-за сильной жары начали раздавать воду
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ПогодаДмитрий МатвеевМоскваМосковская областьОбщество
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