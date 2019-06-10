Минздрав Подмосковья рассказал, как не получить тепловой удар в жару

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Занятия спортом на открытом воздухе в жару, употребление жирной пищи и алкоголя может спровоцировать ухудшение самочувствия в жаркую погоду, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ранее синоптики из-за аномальной жары и высокой пожароопасности объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник.

"Пребывания на открытых площадках в жаркие дни лучше избегать в дневное время - с 11 до 15 часов, когда солнце особенно активно. Кроме того, не рекомендованы активные физические нагрузки или занятия спортом под палящим солнцем", - приводятся в сообщении слова главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Олега Какурина.

Министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев также добавил, что в жару не стоит есть жирную и белковую пищу, но рекомендуется чаще пить минеральную воду и сладкий чай, это, по его словам, поддерживает правильный водно-солевой баланс организма и способствует правильной терморегуляции. Матвеев также рекомендует отказаться от употребления алкоголя, потому что он ускоряет наступление теплового удара, дополняется в сообщении.