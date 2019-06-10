Никитин: в год Тамбовщина получает до 100 миллиардов рублей инвестиций

Об инвестиционных проектах Тамбовской области, разработке цифровой платформы в АПК, переходе на цифровое вещание, международном сотрудничестве и выходе футбольного клуба "Тамбов" в Российскую премьер-лигу в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Александр Никитин:

- Александр Валерьевич, с чем вы приехали на ПМЭФ? Как вы выстраиваете фундамент экономической стабильности, который призван привлечь в регион инвесторов?

- Для меня это уже пятый Петербургский экономический форум. Я очень рад, что в этом году у нас впервые есть свой стенд. Мы сделали упор на туристический потенциал региона, в частности, на туркластер, связанный с именем Сергея Рахманинова в Ивановке и созданный в его музее-усадьбе. Это, на мой взгляд, тоже повышает инвестиционную привлекательность региона.

Что же касается инвестиционной политики, то за последние годы мы добились существенных успехов, говорю это без лишней бравады. В последние годы мы имели не менее 100 миллиардов рублей инвестиций в год, в первую очередь, в агропромышленный комплекс. Только в это направление ежегодно поступало 35 миллиардов рублей. Агропром, как и жилищное строительство, остается доминантой региональной экономики. Что касается индустриальной отрасли, то она дает более трети всех налоговых поступлений и более 15% вклада в ВРП.

Тамбовская область – один из регионов страны, где выполняется задача по увеличению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%, поставленная президентом страны в ежегодном послании Федеральному Собранию. У нас доля инвестиций в валовом региональном продукте в 2016, 2017 и 2018 годах значительно превышает целевое значение (25%) и составляет, соответственно, 33,7%, 34,1% и 34,4%. Это хороший результат, который сигнализирует, что региональная экономика не стоит на месте: в развитие области вкладывается более трети от стоимости произведенной продукции. Таким образом, возникает эффект "снежного кома": больше денег вкладывается в экономику, значит, больше производственная база, а, следовательно, больше возможностей для реинвестирования. А вложенные средства - это задел для новых производств.

- Какие экономические стимулы нужны для того, чтобы побудить инвесторов вкладывать средства в экономику Тамбовской области?

- Было время, когда мы пользовались федеральной поддержкой. По линии Минэкономразвития получали средства для реализации проектов в АПК, на инфраструктуру, и это было колоссальным источником привлечения инвестиций – от 50 миллиардов рублей и выше на один проект.

Впоследствии мы перешли на новую схему – начали создавать индустриальные парки, например, "Уварово", "Котовск", "Тамбов". На сегодня в тамбовском парке не менее 17 резидентов. Объем реализуемой продукции на этой площадке, созданной на базе завода "Пигмент", составил почти 30 миллиардов рублей. Есть и малые предприятия, которые получили доступ к инфраструктуре. В индустриальном парке "Уварово" появились новые инвестиционные проекты, в том числе, по переработке сельскохозяйственного сырья, по глубокой переработке зерна. В год перерабатывается до 150 тысяч тонн.

ТОСЭР на базе моногорода Котовск – это отдельная история. Сейчас мы подбираем резидентов, их уже порядка 11. В рамках инвестиционных соглашений регион взял на себя определенные обязательства. У нас построен крупнейший в России логистический комплекс "Ашан" по разделке, переработке, упаковке и доставке мяса. Мы взяли на себя обязательства по установке очистных сооружений, созданию инженерной инфраструктуры.

Мы стараемся поддержать тот уровень инвестиций, который есть, хотя, не буду скрывать, есть определенные сложности в том, чтобы идти дальше. У нас в стадии разработки есть крупные инвестпроекты, которым необходимы серьезные меры поддержки, особенно в агропромышленной сфере.

- Как, по-вашему, изменилось поведение инвесторов в последние годы?

- Инвесторы сегодня разборчивы, они смотрят, какой регион предоставляет наиболее интересные условия для сотрудничества. Ведь каждый проект, особенно в сфере АПК, инвесторы рассматривают через призму окупаемости, оценивают меры региональнойподдержки.

Возможности у регионов разные. Кто даст больше преференций, особенно в части инфраструктурной поддержки, тот и станет приоритетным. Для более стремительного движения вперед должны быть условия, поддержка по линии Минэка, Минфина, особенно по инфраструктурным проектам.

Если брать крупные проекты, которые мы начали три года назад, такие как "Тамбовский молочник" или "Тамбовский сыровар" стоимостью 40 миллиардов рублей, то мы понимаем, что просто предоставить площадку индустриального парка или ТОСЭР недостаточно. Такому проекту требуются иные меры поддержки. Если регион в состоянии их оказать, то мы сможем увеличить долю инвестиций и в абсолютном выражении, и в относительном.

- Как Вы, как глава региона, взаимодействуете с инвесторами?

- Со всеми инвесторами, которые формируют определяющий объем инвестиций в регион, у меня прямой контакт. На ПМЭФ мы заключили ряд соглашений об инвестициях в уже созданные площадки, например, хотим усилить проект по тамбовской индейке с группой компаний "Черкизово", увеличить объемы производства. Мы выпускаем 54 тысячи тонн мяса индейки в год. Сегодня есть возможность увеличить производство еще на 20 тысяч тонн в год. Также в этом году мы планируем увеличить производство тамбовского бекона - еще на 65 тысяч тонн в год нарастить производство мяса свинины. У нас есть потенциал.

- Какие у вас планы на будущее? Как регион будет двигаться вперед?

- Необходимо поддерживать объем инвестиций на том уровне, какой есть сейчас. Есть федеральные и региональные капитальные расходы по аграрным проектам, но в этом году отменяются федеральные капитальные расходы в АПК, например, связанные с тепличным овощеводством.

В прошлом году мы заложили 30 гектаров теплиц, а изначально планировали сделать 100 гектаров. Инвестор сегодня справедливо говорит: чтобы расширить площадь до планируемого показателя, нужны меры поддержки федерального уровня по компенсации затрат. Мы будем стараться запустить первую очередь этого проекта в текущем году, но вопрос дальнейшей поддержки инвестора пока остается открытым.

- Как, по-вашему, можно изменить ситуацию?

- Я вышел с предложением, чтобы учитывались фактические стартовые позиции каждого субъекта по доле уже сформированных инвестиций в структуре ВРП. У всех разные возможности. Во-первых, инвестиционный процесс на подготовительной стадии может затянуться на год и больше, и такие скачкообразные движения возможны в течение трех первых лет. Во-вторых, важно учитывать бюджеты развития. Нужны дополнительные стимулирующие госпрограммы.

- Вы не раз говорили о готовности к цифровизации экономики региона и к запуску цифровой платформы АПК. Что нового происходит в этом направлении, как развивается проект?

- В регионе применяются различные возможности цифровой экономики. На данный момент более 120 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности используют системы ГЛОНАСС/GPS на своей технике. В 56 хозяйствах используются элементы систем точного земледелия. Применяются почвенные датчики, которые осуществляют мониторинг влажности и температуры почвы в режиме реального времени на различных глубинах, а также высокоточное определение объема осадков и орошения.

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На полях области используются автономные метеостанции "Кайпос". Внедрена система картирования урожайности - аппаратно-программный комплекс, устанавливающийся на уборочную технику, позволяющий определять и фиксировать количество собранной сельскохозяйственной продукции за короткие промежутки времени. Полученные карты урожайности являются основой при планировании агрохимического обследования почв и создании аппликационных картограмм внесения удобрений.

Применяется система умного орошения, обеспечивающая дифференцированное внесение удобрений с учетом стадии развития растений. В 2019 году планируется внедрение системы интеллектуального почасового графика полива, интегрированного с прогнозом погоды и данными о влажности почвы.

Более чем в 110 хозяйствах области используется система параллельного вождения, которая требует гораздо меньше затрат на внедрение, чем другие и быстро окупается. Эта система позволяет проводить полевые работы (вспашка, культивация, сев, внесение удобрений, уборка урожая) с максимальной точностью и в любое время суток. Кроме того, действует спутниковый мониторинг транспортных средств, дифференцированное опрыскивание сорняков, дифференцированный посев и внесение удобрений.

В 2017 году Тамбовская область, имея первоначальную базу данных и геоинформационную систему "АгроУправление", включена Минсельхозом России в качестве одного из пилотных регионов по внедрению Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. В настоящее время создана электронная карта земель сельскохозяйственного назначения с занесением информации на общую площадь более двух миллионов гектаров.

В прошлом году мы разработали базовую версию цифровой платформы АПК совместно с "Ростелекомом" и экспертами по цифровизации. Ряд продуктов мы разработали совместно с фондом "Сколково" и компаниями, которые были отобраны по конкурсу, например, приложения по маркетингу и банковским продуктам. В этом году делаем другую версию платформы с приложениями по растениеводству и животноводству, чтобы сельхозтоваропроизводители могли получить информацию по реализации того или иного инвестпроекта.

Кроме того, в этом году мы заключили соглашение с Российским институтом аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, которое направлено на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы. Мы отрабатываем механизм по подаче заявки на получение субсидий в электронном виде через единое окно. Это дополнительные опции, которые призваны повысить эффективность производства и межведомственного взаимодействия. Кроме того, с точки зрения прозрачности, контроля бюджетных средств цифровая платформа дает несомненные преимущества.

- В этом году Россия переходит на цифровое вещание. Как идет процесс?

- Тамбовская область перешла на цифровое вещание в начале июня, мы провели церемонию отключения от аналогового телевидения в Тамбовском областном радиотелевизионном передающем центре. Предварительно мы организовали большую разъяснительную работу.

Для жителей у нас работает горячая линия, которая с 1 июня перешла на круглосуточный режим работы. Ранее, в апреле, на территории области начали работу волонтеры, которые помогают жителям настроить оборудование для приема цифрового телевидения. Жителям, нуждающимся в социальной поддержке, мы помогаем его приобрести.

- Тамбовская область – один из субъектов, которому удается на практике реализовывать международное сотрудничество на региональном уровне. Расскажите о состоявшихся международных контактах в этом году.

Мы по-прежнему держим руку на пульсе в отношениях сотрудничества с Японией. В феврале делегация региона приняла участие в XX Конференции представителей региональных органов власти и общественных организаций, занимающихся развитием японо-российских связей, где были подведены промежуточные итоги Года Японии в России. Стоит отметить фестиваль японского кино, который прошел в Тамбовской области, большое количество концертов японских музыкантов как в Тамбове, так и в музее-усадьбе С.В.Рахманинова "Ивановка".

В марте представители Тамбовской области в составе российской делегации посетили с официальным визитом Люксембург. В настоящее время прорабатывается возможность заключения договора о сотрудничестве между Тамбовом и городом Дикирх.

Кроме того, наша делегация приняла участие в заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов РФ с Австрией в Вене, где австрийским коллегам был представлен экономический и инвестиционный потенциал региона. В мае австрийская делегация во главе с генеральным секретарём палаты экономики Австрии Карлхайнцем Копфом побывала в Тамбовской области с ответным визитом. Наши австрийские партнеры посетили крупнейшие предприятия региона, мы обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества.

Мы планируем поддерживать дальнейшее международное сотрудничество на межрегиональном уровне. Продолжим развивать восточный вектор отношений – с Японией и Китаем. На европейском направлении в этом году также планируется движение. Например, во время майского визита в наш регион руководитель Института регионов Европы Франц Шаусбергер пригласил тамбовскую делегацию посетить Форум регионов и городов Европы в Зальцбурге 7 октября текущего года. На Международную Покровскую ярмарку, которая традиционно проходит в Тамбове каждый октябрь, ждем представительную делегацию из Франции.

- От экономики к спорту, хотя эти темы всегда взаимосвязаны. К футболу. ФК "Тамбов" по итогам прошедшего сезона вышел в Российскую премьер-лигу. С чем, по Вашему мнению, связан такой стремительный рывок тамбовского футбола и будут ли созданы материально-технические условия для успешной игры команды в РПЛ?

- Несмотря на то, что Тамбовщину нельзя отнести к разряду футбольных столиц России, наша область, несомненно, является одним центров футбольной жизни страны. Футбол в области - спорт номер один, самый массовый и любимый. Кроме команды, которая будет играть в Премьер-лиге, у нас еще есть команда, выступающая в третьем дивизионе, а также у нас находится одна из крупнейших в России футбольная детско-спортивная школа, "Академия футбола", в которой обучается 1600 воспитанников. Область располагает мощной футбольной инфраструктурой. Только за последние годы построено 15 полей с искусственным покрытием, огромный крытый футбольный манеж, реконструируется центральный стадион. Всего на развитие футбольной инфраструктуры за последние годы затрачено около 1,5 миллиардов рублей.

Все это позволило поставить новые задачи перед ФК "Тамбов" и вывести ее из отстающих команд второго дивизиона в лидеры первого дивизиона и перейти в Премьер-лигу. Этот путь был проделан за шесть сезонов с момента основания команды, и все достижения никогда не были связаны с большими расходами. Перед руководством клуба всегда ставилась задача побеждать за счет грамотного подбора игроков, создания коллектива нацеленного на победы. И это у нас получается. Клуб с невысоким финансированием стал победителем в ФНЛ. А помогли этому и поддержка населения, болельщиков, и отличный тренерский состав, и, конечно, самоотдача игроков.