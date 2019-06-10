Кадыров поприветствовал решение об УДО правозащитника Титиева

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об УДО Титиева, правозащитник выйдет на свободу 21 июня.

"Приветствую этот решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни выразил уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".

Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.