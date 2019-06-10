Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T18:17Z
https://ria.ru/20190610/1555458536.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154982/30/1549823032_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_9909b5f9470e68ed8d18d62faa305b1b.jpg
РИА Новости

Кадыров поприветствовал решение об УДО правозащитника Титиева

Вчера, 18:10
392
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкБизнес-форум "Инвестируй в Кавказ"
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что приветствует решение об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.
В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об УДО Титиева, правозащитник выйдет на свободу 21 июня.
"Приветствую этот решение. Я всегда выступаю за то, чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека. Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни выразил уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение".
Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
Вчера, 17:55
Адвокат рассказал, когда чеченский правозащитник Титиев выйдет на свободу
Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Вчера, 17:58
Глава СПЧ прокомментировал освобождение Титиева
820013
Обсудить 0
Оюб ТитиевПравозащитный центр "Мемориал"Рамзан КадыровЧечняОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Лента
новостей
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
Экзамен в школе
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию
В Хабаровском крае машинист угнал тепловоз и слил топливо
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Лента новостейМолния