Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T17:58Z
https://ria.ru/20190610/1555458239.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/61/1552846154_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_5b5dbea64b556925ac042567275ae047.jpg
РИА Новости

Глава СПЧ прокомментировал освобождение Титиева

Вчера, 17:58
372
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов приветствует условно-досрочное освобождение правозащитника главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, отметив, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".
В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Титиева. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.
"Я рад, что Титиев возвращается домой и снова вливается ряды российских правозащитников. Но полагаю, что борьба за его оправдание и полную реабилитацию должна быть продолжена, потому что нет ничего ценнее правды и справедливости", - приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.
Как сказал РИА Новости Федотов, тот факт, что он не обжаловал приговор в апелляционном порядке затрудняет эту работу, но "я надеюсь, что мы найдем вариант, как рано или поздно все-таки добиться восстановления истины".
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
Вчера, 17:55
Адвокат рассказал, когда чеченский правозащитник Титиев выйдет на свободу
Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.
Глава чеченского отделения правозащитного центра Мемориал Оюб Титиев на заседании Шалинского городского суда
31 мая, 02:06
Дело правозащитника Оюба Титиева
500015
Обсудить 0
Совет по правам человека при Президенте РФМихаил ФедотовРоссияОбщество
Рекомендуем
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
РИА
Новости
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Лента
новостей
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Суд оправдал полковника Захарченко по ключевому обвинению
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Михаил Музраев
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
В РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Экзамен в школе
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию
Так художник представил то, как промежуточная черная дыра искривляет свет звездного скопления
Ученые нашли галактику с рекордно легкой "сверхмассивной" черной дырой
В Королеве загорелась пилорама на площади 4,7 тысячи "квадратов"
Американский военный самолет F-35
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
Лента новостейМолния