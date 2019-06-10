Глава СПЧ прокомментировал освобождение Титиева

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов приветствует условно-досрочное освобождение правозащитника главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, отметив, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".

В понедельник Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Титиева. У прокуратуры есть 10 дней, чтобы подать апелляцию.

"Я рад, что Титиев возвращается домой и снова вливается ряды российских правозащитников. Но полагаю, что борьба за его оправдание и полную реабилитацию должна быть продолжена, потому что нет ничего ценнее правды и справедливости", - приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

Как сказал РИА Новости Федотов, тот факт, что он не обжаловал приговор в апелляционном порядке затрудняет эту работу, но "я надеюсь, что мы найдем вариант, как рано или поздно все-таки добиться восстановления истины".

Шалинский городской суд 18 марта приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией, и грозило максимум 10 лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили. Он неоднократно подавал в региональное управление СК РФ заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.