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РИА Новости

Канада запретит одноразовый пластик к 2021 году

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковые ложки и вилки
Пластиковые ложки и вилки
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Канада намерена ввести запрет на пластиковые предметы разового использования к 2021 году, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в понедельник.
"Я рад объявить, что к 2021 году Канада запретит причиняющие вред (окружающей среде – ред.) одноразовые пластиковые предметы",- заявил Трюдо. Трансляция велась на телеканале CTV.
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Кроме того, по словам канадского премьера, крупные корпорации будут ответственны за полный жизненный цикл своей продукции.
"Компании, которые производят пластиковую продукцию или продают товары в пластиковой упаковке, будут ответственны за сбор и переработку своих пластиковых отходов", - сообщил он.
Премьер Канады также отметил, полный список пластиковых изделий, которые попадут под запрет, будет сформирован позже. Он будет основан на научных исследованиях и действиях Европейского союза и других стран в этой сфере.
Ранее сообщалось, что Европейский союз также намерен запретить к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды. Речь идет о таких одноразовых изделиях как тарелки, столовые приборы, соломинки, ватные палочки.
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