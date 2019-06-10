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РИА Новости
Культура

Музыканты Queen оценили исполнение своей песни балалаечником из Перми

Вчера, 17:37
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Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on Скрин из видео
Андрей Киряков сыграл на балалайках Show must go on Скрин из видео
ПЕРМЬ, 10 июн — РИА Новости. Музыканты Queen восхитились виртуозным исполнением песни "The show must go on" балалаечником из Перми Андреем Киряковым, своими впечатлениями они поделились на официальных страницах группы в инстаграме и фейсбуке.

"Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с "The show must go on", — прокомментировали участники легендарной группы видеоролик с кавер-версией.

В ответ на это Киряков оставил под сообщением комментарий со словами благодарности.
"Спасибо за вашу музыку, спасибо за вашу легенду, я люблю вас, Queen", — написал он.
В интервью РИА Новости Киряков пояснил, что видеоролик музыкантам группы Queen отправила его супруга.
"Она рассылает по официальным страницам исполнителей мои версии их песен, и вот отреагировали Queen", — рассказал Киряков.
По словам балалаечника, ранее его выступления по достоинству оценили Светлана Лобода и Сергей Жуков, которые после этого пригласили Кирякова на свои сольные концерты.
"Про балалайку все думают, что это уже умирающий инструмент. Балалайка давно стала именем нарицательным, которое употребляют, когда говорят о чем-то не очень хорошем. То есть, если ты купил какой-то плохой телефон, говорят: "Ай, по этой балалайке!" А на своем первом сольном концерте, который прошел этой зимой в Перми, по реакции публики я понял, что в правильном направлении продвигаю балалайку и небезуспешно разрушаю стереотипы", — поделился музыкант.
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Помимо песни Queen, в репертуаре Кирякова есть кавер-версии произведений Scorpions, Prodigy, Nirvana, Adele, ABBA, "Кино", Димы Билана, Филиппа Киркорова, Лолиты и многих других. Сейчас в его работе находится песня "Незабудка" популярного молодежного исполнителя Тимы Белорусских.
По признанию музыканта, большая часть его творчества — это живые концерты, а не работа над роликами для социальных сетей, а какие песни появятся в его репертуаре, "решает момент и эмоциональный фон".
"С удовольствием выступил бы с кем-нибудь из исполнителей в одном концерте. Жду приглашения, но пока еще никто не позвал", — заключил Киряков.
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КультураQueenРоссияСША
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