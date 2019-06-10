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РИА Новости

Двух пострадавших в ДТП под Тулой сотрудников МЧС перевезли в Москву

Вчера, 17:33
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© Фото : МЧС РоссииДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019
ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 Дон в Тульской области. 10 июня 2019
© Фото : МЧС России
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Спецвертолет МЧС забрал в Москву двух спасателей, пострадавших в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в нее въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Вчера, 16:58
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
"Спецвертолет МЧС забрал их в московскую клинику", - сказала представитель минздрава.
Собеседница агентства добавила со ссылкой на представителей МЧС, что состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев, в качестве одной из причин аварии рассматривается усталость водителя фуры, который мог уснуть за рулем. Собеседника агентства добавил, что, судя по размещенному в интернете видео, водитель съезжал с дороги и возвращался на нее.
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