Двух пострадавших в ДТП под Тулой сотрудников МЧС перевезли в Москву

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Спецвертолет МЧС забрал в Москву двух спасателей, пострадавших в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в нее въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.
"Спецвертолет МЧС забрал их в московскую клинику", - сказала представитель минздрава.
Собеседница агентства добавила со ссылкой на представителей МЧС, что состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Как пояснил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев, в качестве одной из причин аварии рассматривается усталость водителя фуры, который мог уснуть за рулем. Собеседника агентства добавил, что, судя по размещенному в интернете видео, водитель съезжал с дороги и возвращался на нее.