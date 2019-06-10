Двух пострадавших в ДТП под Тулой сотрудников МЧС перевезли в Москву

ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

© Фото : МЧС России ДТП с участием фуры и автомобильной колонны МЧС на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Тульской области. 10 июня 2019

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Спецвертолет МЧС забрал в Москву двух спасателей, пострадавших в результате столкновения их автомобиля с грузовиком в Тульской области, сообщила РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Авария произошла около 9.35 мск 10 июня в Веневском районе. Как сообщалось ранее, на 201-м километре трассы М-4 "Дон" четыре автомобиля колонны МЧС совершили техническую остановку, во время которой в нее въехала фура. Пострадали пять сотрудников МЧС России, которых доставили в Новомосковскую городскую больницу, где двоих в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение, а троих после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

"Спецвертолет МЧС забрал их в московскую клинику", - сказала представитель минздрава.

Собеседница агентства добавила со ссылкой на представителей МЧС, что состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое.