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РИА Новости

Сохранение мира зависит от сотрудничества стран, уверен президент Италии

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Сохранение мира и безопасности зависит от экономического сотрудничества государств, а не их конкуренции, заявил президент Италии Серджо Маттарелла, выступая в понедельник в Женеве на открытии 108-й сессии Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда (МОТ).
"Мир возможен только в контексте социальной справедливости, которая требует экономического сотрудничества, а не конкуренции. Универсальность мира происходит из международного характера сотрудничества", - заявил он.
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По его словам, международные договоры, которые отвечают за будущее мира, должны учитывать нынешнюю социальную ситуацию, чтобы не допускать роста безработицы. Итальянский президент напомнил, что в настоящее время свыше 100 миллионов человек в мире находятся без работы, а почти один миллиард человек живет за чертой бедности. Несмотря на то, что международное сообщество в курсе данной ситуации, никаких конкретных шагов для ее решения до сих пор предпринято не было. Поэтому важно, что в рамках нынешней конференции МОТ обсуждается будущее труда.
"Текущая технологическая революция создает новые проблемы. Мы переходим от традиционной к цифровой экономике. Поэтому необходимые знания и навыки должны быть широко доступны, чтобы добиться социального и экономического роста и избежать негативных спиралей, которые сопровождают такие переходные периоды", - добавил он.
В Женеве в понедельник открылась 108-я сессия Международной конференции труда, посвященная 100-летию Международной организации труда. Конференция продлится до 21 июня, в ней принимают участие свыше 40 глав государств и правительств, более 5 тысяч представителей профсоюзов и предпринимателей из 187 стран мира. Российскую делегацию на форуме возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его выступление запланировано на 11 июня. В этот же день на конференции выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
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Серджо МаттареллаИталияВ мире
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