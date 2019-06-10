Чеченского правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

АРГУН (Чечня), 10 июн — РИА Новости. Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщил РИА Новости адвокат Петр Заикин.

По его словам, прокуратура и администрация колонии поддержали прошение об УДО. Выйти на свободу Титиев сможет через десять дней.

Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства на 10 июня, поскольку, по словам Заикина, "прокурор заявил, что не все характеризующие материалы были представлены".

В соответствии с законом, осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если он отбыл не менее трети назначенного ему срока. По словам адвоката, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока — год и четыре месяца — 9 мая 2019 года.

Заикин отмечал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама. У Титиева есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы, добавил адвокат.

Суд 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.

Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией и за что ему грозило до десяти лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили.

Он неоднократно подавал в региональное управление СК заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.