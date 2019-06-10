Чеченского правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО

АРГУН (Чечня), 10 июн — РИА Новости. Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщил РИА Новости адвокат Петр Заикин.
По его словам, прокуратура и администрация колонии поддержали прошение об УДО. Выйти на свободу Титиев сможет через десять дней.
31 мая, 02:06Дело правозащитника Оюба Титиева
Ранее суд отложил рассмотрение ходатайства на 10 июня, поскольку, по словам Заикина, "прокурор заявил, что не все характеризующие материалы были представлены".
В соответствии с законом, осужденный за преступление средней тяжести может просить об УДО, если он отбыл не менее трети назначенного ему срока. По словам адвоката, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока — год и четыре месяца — 9 мая 2019 года.
Заикин отмечал, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях, занимается спортом, много читает, соблюдает традиции ислама. У Титиева есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы, добавил адвокат.
Суд 18 марта приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Правозащитник отказался обжаловать приговор, но вину при этом не признал.
Титиеву вменялось незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией и за что ему грозило до десяти лет заключения. Сам Титиев считает, что наркотики ему подбросили.
Он неоднократно подавал в региональное управление СК заявления с требованием привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, подбросили ему в машину пакет с марихуаной, но каждый раз получал отказ.
В защиту Титиева выступали международные инстанции, в том числе Европарламент и ОБСЕ. От ПАСЕ Титиев, уже находясь в заключении, получил правозащитную премию Вацлава Гавела, а также премию Московской Хельсинкской группы за деятельность по защите прав человека в 2018 году.