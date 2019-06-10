Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T17:29Z
https://ria.ru/20190610/1555456882.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Саудовской Аравии зафиксировали экстремальную жару до 50 градусов в тени

Вчера, 17:29
803
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Сильная жара пришла в Саудовскую Аравию, на востоке страны температура воздуха в дневные часы в тени достигает 50 градусов, сообщил в понедельник новостной портал "Хабр Аджиль" со ссылкой на метеоролога Хасана Карани.
"Столбики термометров повысились до отметки 53 градуса тепла на солнце, а в тени температура достигла 50 на востоке и в отдельных районах на западе королевства", - сказал Карани.
Пользователи соцсетей из Саудовской Аравии выкладывают видеозаписи, на которых видно, что электронные табло на улице показывают дневную температуру в 55 градусов.
При этом на юго-западе и севере Саудовской Аравии, в том числе в Мекке и Медине, синоптики прогнозируют дожди, а на западном побережье Красного моря сильный ветер.
Женщина загорает у фонтанов в парке искусств Музеон
8 июня, 14:42
Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего
5215203
Обсудить 0
Саудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин считает, что законные власти Молдавии преодолеют кризис в стране
Пластиковые ложки и вилки
Канада запретит одноразовый пластик к 2021 году
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
Лента
новостей
Патруль ОБСЕ попал под обстрел у блокпоста в ЛНР
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой
Жители Киселевска записали видеообращение, в котором жалуются на экологическую ситуацию и просят предоставить убежище в Канаде
Цивилев отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Рига
В ОБСЕ оценили языковую реформу в Латвии
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером ВМС США
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Иран не должен стать ядерной державой, заявил Госдеп
Джон Керри
Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США
Президент США Дональд Трамп
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Тюлень-доброволец с маячком GPS
Ученые раскрыли тайну появления гигантских дыр во льдах Антарктики
Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
Лента новостейМолния