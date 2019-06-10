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РИА Новости
Ситуация в Судане

В столице Судана усилили присутствие полиции для обеспечения безопасности

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 10 июн - РИА Новости. В суданской столице Хартуме и остальных провинциях страны действует расширенное присутствие полиции для обеспечения безопасности граждан, сообщил РИА Новости глава полицейских сил Судана Адель Башаир.
Ранее сообщалось, что суданские военные намерены навести порядок в городах, охваченных беспорядками после разгона палаточного лагеря в Хартуме.
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"В столице (Судана – ред.) Хартуме и остальных провинциях страны широко развернуты силы полиции для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры, согласно плану системы безопасности, в координации с остальными силовыми структурами", - заявил Башаир.
По его словам, полиция установила контроль над "войной слухов, которую распространяли в социальных сетях в последние дни". Башаир также добавил, что развертывание полиции в Хартуме нашло "большой отклик" среди граждан.
В воскресенье минздрав Судана сообщил, что за последние три дня в Хартуме от рук уголовников погибли 11 человек. Все они стали жертвами разбойных нападений в условиях роста преступности в суданской столице на фоне народных протестов, беспорядков и неспособности сил охраны правопорядка эффективно выполнять свои обязанности.
Обстановка в суданской столице и в целом по стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
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