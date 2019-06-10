В столице Судана усилили присутствие полиции для обеспечения безопасности

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 10 июн - РИА Новости. В суданской столице Хартуме и остальных провинциях страны действует расширенное присутствие полиции для обеспечения безопасности граждан, сообщил РИА Новости глава полицейских сил Судана Адель Башаир.

Ранее сообщалось, что суданские военные намерены навести порядок в городах, охваченных беспорядками после разгона палаточного лагеря в Хартуме.

"В столице (Судана – ред.) Хартуме и остальных провинциях страны широко развернуты силы полиции для обеспечения безопасности граждан и инфраструктуры, согласно плану системы безопасности, в координации с остальными силовыми структурами", - заявил Башаир.

По его словам, полиция установила контроль над "войной слухов, которую распространяли в социальных сетях в последние дни". Башаир также добавил, что развертывание полиции в Хартуме нашло "большой отклик" среди граждан.

В воскресенье минздрав Судана сообщил, что за последние три дня в Хартуме от рук уголовников погибли 11 человек. Все они стали жертвами разбойных нападений в условиях роста преступности в суданской столице на фоне народных протестов, беспорядков и неспособности сил охраны правопорядка эффективно выполнять свои обязанности.