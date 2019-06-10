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РИА Новости

Девять партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА 10 июн - РИА Новости. Девять партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму с начала избирательной кампании, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Активно идет избирательная кампания. За пятницу и субботу подали 84 кандидата. К нам поступили заявки уже из 9 партий, часть из них провели конференции. Четыре партии представили списки", - сказал Горбунов.
Ранее уже выдвинулись действующие депутаты Московской городской думы - Евгений Герасимов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Степан Орлов и другие, а также действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Кроме того, согласно опубликованным данным, свою кандидатуру ранее выдвинул секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.
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Также в первые дни избирательной кампании на выборы выдвинулись депутат Тимирязевского района Юлия Галямина и депутат района Зюзино Константин Янкаускас, оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Милов и Любовь Соболь.
На прошлой неделе Московская городская дума объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов седьмого созыва. На выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования.
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МосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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