МОСКВА 10 июн - РИА Новости. Девять партий подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму с начала избирательной кампании, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Активно идет избирательная кампания. За пятницу и субботу подали 84 кандидата. К нам поступили заявки уже из 9 партий, часть из них провели конференции. Четыре партии представили списки", - сказал Горбунов.

Ранее уже выдвинулись действующие депутаты Московской городской думы - Евгений Герасимов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Степан Орлов и другие, а также действующий председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Кроме того, согласно опубликованным данным, свою кандидатуру ранее выдвинул секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов.

Также в первые дни избирательной кампании на выборы выдвинулись депутат Тимирязевского района Юлия Галямина и депутат района Зюзино Константин Янкаускас, оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Милов и Любовь Соболь.