Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ

МАДРИД, 10 июн – РИА Новости. Бывшее руководство Каталонии, добивавшееся независимости автономного сообщества от Испании, просило у властей КНР ссуду на 11 миллиардов евро для создания "каталонского Центробанка", при этом аргументировало свое желание отделиться от Испании тем, что "она была оккупирована в 1714 году" французскими и испанскими войсками.

Об этом говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства Europa Press , которые Гражданская Гвардия направила в суд № 13 Барселоны, который рассматривает дело в отношении более 30 человек в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.

К документам прилагается презентация на английском языке, подготовленная каталонскими властями еще в октябре 2015 года (то есть в то время, когда женералитетом руководил Артур Мас), которая призвана доказать "жизнеспособность" независимой Каталонии. Презентация была найдена при обыске в доме бывшего секретаря финансов женаралитета Жозепа Луиса Сальвадо, который оказался одним из обвиняемых по делу. Она озаглавлена "Презентация Каталонии как государства", часть документа посвящена каталонской истории, которая дается в интерпретации сторонников отделения.

В презентации говорится, что "тысячу лет назад Каталония возникла из Каролингской империи и имела собственную политическую организацию до XVIII века", но в 1714 году "была военным образом оккупирована" Францией и Испанией, "потеряв свою независимость и институты самоуправления", а "ее язык и культура преследовались".

"С тех пор она сохранила свое национальное достоинство и пыталась восстановить независимость", - говорится в презентации.

В документе говорится о двух способах разрыва с Испанией, которые рассматривали власти автономного сообщества по итогам выборов в каталонский парламент 27 сентября 2015 года, в котором абсолютное большинство мест получили сторонники независимости. Первый вариант – референдум, второй – каталонский парламент объявит о независимости в одностороннем порядке.

Во втором случае, поясняли каталонские власти Пекину, если правительство Испании будет действовать, исходя из того, что Каталония по-прежнему остается испанской территорией, то "не будет бойкотировать инфраструктуру, не прервется свободное передвижение через границу", продолжит "выплачивать пенсии и соцстрахование" и "не прибегнет к силе", заверяли сторонники независимости. В случае же, если Испания согласится с отделением, заверяло каталонское руководство, в стране начнется "долговой кризис при сокращении 20% ВВП, сокращение доходов из-за снижения отчислений налогов и соцстрахования из Каталонии".

"Каталонское дело" рассматривают несколько судебных инстанций страны. Обвиняемым по процессу, которое ведет cуд №13 Барселоны инкриминируют преступления, связанные с незаконным присвоением государственных средств, неподчинением, фальсификацией документов и мошенничеством. Среди фигурантов дела – нынешний директор каталонского телеканала TV3 Висент Санчис, директор радиостанции Catalunya Radio Сауль Гордильо и бывший директор представительства правительства Каталонии в ЕС Амадеу Альтафах.

В Верховном суде 12 июня завершатся слушания по делу 12 обвиняемых, в том числе бывшего заместителя председателя женералитета Ориола Жункераса, ряда бывших членов каталонского правительства, бывшего спикера каталонского парламента Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.

На скамье подсудимых Национального суда окажутся бывший глава каталонский правоохранительных органов Mossos d´Esquadra Хосеп Луис Траперо, бывший секретарь внутренних дел женералитета Сесар Пуч, экс-директор Mossos d'Esquadra Пере Солер и лейтенант Тереса Лаплана. Прокуратура требует приговорить Траперо, Пуча и Солера к 11 годам заключения, Лаплану – к четырем. Еще шесть бывших депутатов каталонского парламента, которым предъявлены обвинения в неподчинении, предстанут перед Высшим судом Каталонии.