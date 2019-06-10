На Украине продолжается системный экономический кризис, заявил Медведчук

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что системный кризис экономики на Украине продолжается.

"Данные Госстата, в том числе о финансовых результатах деятельности больших и средних предприятий Украины за I квартал текущего года, свидетельствуют о том, что системный кризис украинской экономики продолжается. Так, финансовый результат деятельности (до налогообложения) в целом снизился на 8,5 миллиарда гривен (317,2 миллиона долларов - ред.), то есть на 7,1% по сравнению с I кварталом 2018 года", - приводит слова Медведчука сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник.

По его словам, прибыль украинских предприятий уменьшилась на 6,8%, а убытки, напротив, возросли ‒ на 1,7% (I квартал 2019-го к I кварталу 2018-го).

"Вырос и удельный вес убыточных предприятий в экономике страны: в I квартале 2019 года он составил 27,2%, в то время как в I квартале 2018-го убыточные предприятия составляли 26,3% от общего числа предприятий. Неслучайным оказалось и обвальное снижение темпов прироста прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) в экономике Украины в I квартале 2019-го. Прирост прямых инвестиций в I квартале текущего года составил всего 45,5 миллионов долларов, а за I квартал 2018-го ‒ более 1,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении партии.

По мнению Медведчука, у нового президента Украины Владимира Зеленского экономика и социальная сфера не в приоритетах.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.