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РИА Новости

Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него.
"Могу сказать, что они дискриминируют меня. Люди говорят о сговоре. Настоящий сговор – между демократами и этими компаниями, потому что они были против меня во время выборов. Все говорили, что если у меня нет их (этих компаний), то победить нельзя. Ну, я победил", - сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC.
Ранее он обвинял администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Twitter после критики со стороны президента США объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.
Глава Amazon Джефф Безос не раз становился объектом критики США в связи с публикациями принадлежащей ему газеты Washington Post.
Президент США Дональд Трамп в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
3 июня, 14:46
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Дональд ТрампСШАВ мире
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