Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил компании Facebook, Amazon и Google в сговоре с Демократической партией, направленном против него.

"Могу сказать, что они дискриминируют меня. Люди говорят о сговоре. Настоящий сговор – между демократами и этими компаниями, потому что они были против меня во время выборов. Все говорили, что если у меня нет их (этих компаний), то победить нельзя. Ну, я победил", - сказал он в понедельник в эфире телеканала CNBC

Ранее он обвинял администрацию социальной сети Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Twitter после критики со стороны президента США объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.