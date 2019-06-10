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РИА Новости

"Никто не помог": девушка убитого спортсмена раскрыла подробности драки

Вчера, 17:17
37356
© Фото : страница Сургея Чуева в "ВКонтакте"Сергей Чуев
Сергей Чуев
© Фото : страница Сургея Чуева в "ВКонтакте"
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Девушка мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказала телеканалу "360" подробности драки, в ходе которой его убили.
По ее словам, причиной конфликта стало неадекватное поведение мужчин, которые приставали к окружающим.
"Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении", — сказала девушка.
Словесная перепалка переросла в конфликт. Сначала Чуев дрался с одним мужчиной, потом на него бросились еще двое и столкнули в пруд. Всего нападавших было пятеро.
"Последний удар был с ноги. От него он и погиб", — рассказала она.
На просьбы о помощи никто из многочисленных свидетелей конфликта не откликнулся.
Полиция
9 июня, 19:31
Друзья рассказали об убитом спортсмене, защищавшем беременную женщину
"Даже когда его вынули из воды, никто не стал помогать. Я начала реанимировать его, но это не помогло", — сказала она.
Ранее стало известно, что спортсмен шел вместе с девушкой, когда увидел, как к беременной женщине пристали трое молодых людей и начали хватать ее за одежду. Чуев сделал им замечание. Злоумышленники в ответ набросились на него с кулаками и бросили в пруд. В результате Чуев погиб.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
9 июня, 03:04
СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
В Москве в 80-90 годы это было бы не возможно в принципе.На каждом шагу патрули, пешие и на машинах паковали быстро и без вопросов.. Где сейчас полицаи???? их нет на улицах,в парках...это их работа защищать граждан и соблюдать порядок!! А скоро в недалёком времени за русскую речь будут в лучшем случае бить по лицу...
10 июня, 18:13
Сергей Крокодил
2700125
А чего удивляться то? Сейчас заступишься за кого нибудь, а потом поедешь в тюрьму за превышение пределов необходимой самообороны. Пока такие законы будут, то никто ни за кого не будет заступаться, так как никому не охото потом в тюрьму садится
10 июня, 18:32
Константин Е
2500512
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