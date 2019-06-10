"Никто не помог": девушка убитого спортсмена раскрыла подробности драки

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Девушка мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Девушка мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказала телеканалу "360" подробности драки, в ходе которой его убили.

По ее словам, причиной конфликта стало неадекватное поведение мужчин, которые приставали к окружающим.

"Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении", — сказала девушка.

Словесная перепалка переросла в конфликт. Сначала Чуев дрался с одним мужчиной, потом на него бросились еще двое и столкнули в пруд. Всего нападавших было пятеро.

"Последний удар был с ноги. От него он и погиб", — рассказала она.

На просьбы о помощи никто из многочисленных свидетелей конфликта не откликнулся.

"Даже когда его вынули из воды, никто не стал помогать. Я начала реанимировать его, но это не помогло", — сказала она.

Ранее стало известно, что спортсмен шел вместе с девушкой, когда увидел, как к беременной женщине пристали трое молодых людей и начали хватать ее за одежду. Чуев сделал им замечание. Злоумышленники в ответ набросились на него с кулаками и бросили в пруд. В результате Чуев погиб.