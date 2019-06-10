В Калифорнии эвакуировали парк аттракционов из-за пожара

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лесной пожар приблизился к крупному парку аттракционов Six Flags Magic Mountain и соседнему аквапарку Hurricane Harbor в американском штате Калифорния, посетителей эвакуировали.
"(Парки развлечений) Six Flags Magic Mountain и Hurricane Harbor эвакуируют из-за возгорания травы и кустарников. Обеспечение безопасности наших гостей и сотрудников - наша первоочередная задача", - говорится в аккаунте парка Six Flags в Twitter.
По информации СМИ, языки пламени достигли парков развлечений в воскресенье днем по местному времени, когда на территории находились сотни посетителей. Сотрудники провели быструю эвакуацию, однако полиция не сразу разрешила посетителям покинуть парковку, поскольку дороги были перекрыты.
Сообщатся, что парки развлечений вновь заработают в понедельник.
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Пожарные в Калифорнии в понедельник борются по меньшей мере с шестью возгораниями на территории штата, сильный ветер и высокие температуры повышают риск возникновения новых пожаров.