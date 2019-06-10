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РИА Новости

Мосгорсуд начал слушания по делу гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже

Вчера, 17:10
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мосгорсуд начал слушания по делу гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - сказали в пресс-службе.
Гражданин США Пол Уилан в суде
29 мая, 13:53
Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО обвиняемый в шпионаже Пол Уилан
Там добавили, что дело маркировано грифом "секретно" и слушается в общем порядке в закрытом режиме. Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет заключения.
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