Мосгорсуд начал слушания по делу гражданина Польши, обвиняемого в шпионаже

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мосгорсуд начал слушания по делу гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Польши Мариана Радзаевски, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж)", - сказали в пресс-службе.

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Там добавили, что дело маркировано грифом "секретно" и слушается в общем порядке в закрытом режиме. Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет заключения.