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РИА Новости

Запашный рассказал подробности ДТП, в которое попал

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные
Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал РИА Новости, что виновник ДТП, в которое он попал вместе с семьей, был пьян и после происшествия вел себя агрессивно.
Ранее Запашный написал в Instagram, что попал в серьезное ДТП в Москве вместе с семьей. Источник в московской полиции подтвердил РИА Новости, что ночью "Лексус" артиста на Ленинском проспекте столкнулся со "Шкодой". Он также отметил, что авария произошла не по вине Запашного. Виновники происшествия были обнаружены и задержаны на Севастопольском проспекте, после чего доставлены в подразделение ГИБДД.
Дрессировщик Эдгард Запашный. Архивное фото
13 сентября 2018, 14:41
Эдгард Запашный попал в аварию
По словам Запашного, в другой машине были два брата. ДТП, как утверждает артист, спровоцировал водитель, который "был сильно пьян".
"Виновник аварии после того, как его нашли, продолжал пить и вел себя крайне по-хамски, вызывая меня на драку. Мне кажется, что нужно сделать все для того, чтобы доказать его вину", - сказал Запашный.
Он добавил, что никто из членов его семьи не пострадал, за исключением тещи, которая повредила руку.
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Аскольд ЗапашныйГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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