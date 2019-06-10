Запашный рассказал подробности ДТП, в которое попал

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал РИА Новости, что виновник ДТП, в которое он попал вместе с семьей, был пьян и после происшествия вел себя агрессивно.

Ранее Запашный написал в Instagram , что попал в серьезное ДТП в Москве вместе с семьей. Источник в московской полиции подтвердил РИА Новости, что ночью "Лексус" артиста на Ленинском проспекте столкнулся со "Шкодой". Он также отметил, что авария произошла не по вине Запашного. Виновники происшествия были обнаружены и задержаны на Севастопольском проспекте, после чего доставлены в подразделение ГИБДД.

По словам Запашного, в другой машине были два брата. ДТП, как утверждает артист, спровоцировал водитель, который "был сильно пьян".

"Виновник аварии после того, как его нашли, продолжал пить и вел себя крайне по-хамски, вызывая меня на драку. Мне кажется, что нужно сделать все для того, чтобы доказать его вину", - сказал Запашный.