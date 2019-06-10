Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео задержания сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. Ролик опубликовал телеканал Появилось видео задержания сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ

На записи показаны обыски в домах участников группировки. У них изъяты средства связи, пропагандистская литература и электронные носители информации.

В понедельник в Крыму задержали трех организаторов и пятерых членов ячейки террористической организации. Операцию проводила ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.

В России международная панисламистская политическая партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* признана террористической организацией. Ее деятельность запрещена также в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.

В конце марта в Крыму задержали 20 членов группировки. Участников организации подозревают в "антиконституционной деятельности" и намерении создать "всемирный халифат".