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РИА Новости

Задержание участников террористической организации в Крыму попало на видео

Вчера, 17:07
16450
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Появилось видео задержания сторонников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На записи показаны обыски в домах участников группировки. У них изъяты средства связи, пропагандистская литература и электронные носители информации.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
21 мая, 15:33
В Крыму за год предотвратили деятельность трех ячеек "Хизб ут-Тахрир"*
В понедельник в Крыму задержали трех организаторов и пятерых членов ячейки террористической организации. Операцию проводила ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.
В России международная панисламистская политическая партия "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* признана террористической организацией. Ее деятельность запрещена также в большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.
В конце марта в Крыму задержали 20 членов группировки. Участников организации подозревают в "антиконституционной деятельности" и намерении создать "всемирный халифат".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Задержние участников террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России) в Крыму
27 марта, 11:32
В Госдуме заявили, что "Хизб ут-Тахрир"* в Крыму финансируют извне
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РосгвардияМВД РФФСБ РФКрымПроисшествия
Популярные комментарии
А вообще то «Хизб ут-Тахрир» это ненасильственная международная исламская организация. Может кто то приведёт пример совершённого ею террористического акта? Или подготовки такого? Дутые " террористы", зато работа ест силовикам и медали за поимку " террористов"
10 июня, 19:19
RT207 Вали
8010127
Если верить Вики,то террористической эта отганизация признана только в россии,в остальном мире они экстремисты,В Германии деятельность организации также запрещена за непризнание Государства Израиль[5]. Что там в россии насчет Израиля ??)) Интересно, а на видео попало начало преждевременным родов во время обысков ?))
10 июня, 17:47
MRMatias Rust
5000019
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