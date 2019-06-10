Пожар на Казанском пороховом заводе локализовали

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пожар на Казанском пороховом заводе удалось локализовать на площади 300 квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 16.54 объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Ранее сообщалось, что кровля четырехэтажного производственного здания загорелась из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ.