Космодром Восточный впервые застраховали на год вперед

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роскосмос перешел на круглогодичное страхование пусков с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"Да, Роскосмос впервые страхует пуски с космодрома Восточный на год. Причина - переход от страхования разовых пусков к пакетному", - сказали в госкорпорации.

Так там прокомментировали ранее обнародованную информацию, что наземный стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа "Союз". Это следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок.

Предполагается, что с космодрома будет проведено пять запусков "Союзов". Срок действия страхования: с 4 июля 2019 года до 5 июля 2020 года, следует из документа.