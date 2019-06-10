Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T17:01Z
https://ria.ru/20190610/1555455451.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/10/1549781023_0:60:3076:1790_1036x0_80_0_0_3341907597b9554a32cb8613b4e26cac.jpg
РИА Новости

Космодром Восточный впервые застраховали на год вперед

Вчера, 17:01
279
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный"
Космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роскосмос перешел на круглогодичное страхование пусков с космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Да, Роскосмос впервые страхует пуски с космодрома Восточный на год. Причина - переход от страхования разовых пусков к пакетному", - сказали в госкорпорации.
Так там прокомментировали ранее обнародованную информацию, что наземный стартовый комплекс космодрома Восточный планируется застраховать на год на 7,3 миллиарда рублей для запусков ракет-носителей типа "Союз". Это следует из материалов ЦЭНКИ на портале госзакупок.
Предполагается, что с космодрома будет проведено пять запусков "Союзов". Срок действия страхования: с 4 июля 2019 года до 5 июля 2020 года, следует из документа.
Практика страхования космодрома на год получила распространение на космодроме Байконур несколько лет назад. До этого там также страховали отдельные запуски.
Стартовый стол космодрома Восточный
17 января, 11:26
На космодроме Восточный ищут блох, тараканов и клещей
121000
Обсудить 0
Восточный (космодром)РИА Наука
Рекомендуем
Ракета-носитель Falcon Heavy
Falcon Heavy отправит на орбиту космический зонд на "чистом топливе"
РИА
Новости
Макеты ракет Ангара
"Роскосмос" впервые заказал ракету-носитель "Ангара"
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
В Забайкалье возбудили дело после исчезновения ребенка
Лента
новостей
Космодром Восточный
Стартовый комплекс Восточного застрахуют на год на 7,3 миллиарда рублей
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме
Изготовители "Ангары" остались без премий за срыв сроков производства ракет
Глава НАСА Д. Брайденстайн
Глава НАСА допустил "ускорение" марсианской программы по примеру лунной
Вид Земли с МКС
МГУ подготовил к запуску три сверхмалых космических аппарата
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала стоимость полноправного членства России в ЦЕРН
Совбез ООН продлил эмбарго на поставки оружия в Ливию
Космический аппарат Метеор-М
Запуск спутника "Метеор-М" застрахуют на 4,6 миллиарда рублей
Пожар на Казанском пороховом заводе локализовали
Индия в середине июля отправит автоматическую станцию "Чандраян-2" к Луне
ОСК начала проектирование батискафа для погружения в Марианскую впадину
Здание женералитета Каталонии
Экс-руководство Каталонии просило деньги у Китая, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
Лента новостейМолния