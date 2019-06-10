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РИА Новости

Удивившая финских пограничников ладья "Змей Горыныч" готовится к параду

Вчера, 17:01
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© Фото : страница экспедиции "Путь Рюрика" во ВКонтактеРоссийская яхту в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч"
Российская яхту в стиле древнерусской ладьи Змей Горыныч
© Фото : страница экспедиции "Путь Рюрика" во ВКонтакте
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская яхта в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч", которая удивила финскую береговую охрану, в сентябре примет участие в параде исторических судов в Калининграде, рассказала РИА Новости пресс-секретарь калининградского Музея Мирового океана Инесса Зайковская.
Ранее со ссылкой на финскую газету Ilta Sanomat сообщалось, что в воскресенье финские пограничники получили сигнал о неопознанном судне и отправили для проверки патрульный катер. Его экипаж обнаружил в тумане странный объект, который финская береговая охрана в своем аккаунте в Facebook охарактеризовала как "трехголового монстра" и назвала случай "забавным". Оказалось, что это российская яхта с экипажем из семи человек, выполненная в стиле древнерусской ладьи.
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Как рассказала Зайковская, яхта "Змей Горыныч" должна прийти в Калининград в сентябре.
"У нас проходит большой праздник "Водная ассамблея", в рамках которого мы весь наш малый флот спускаем на воду и проводим парад исторических судов. Ориентировочно это будет 7 сентября. В нем примет участие вот этот трехголовый "Змей Горыныч". Пока что сказать точно, что он станет музейным экспонатом музея Мирового океана, мы не можем, потому что у нас еще нет четких договоренностей с авторами этого мероприятия. В прошлом году к нам приезжал отец Феоктист (руководитель духовно-культурного центра "Богатырская Слобода" – ред.). Вопрос открыт", - отметила пресс-секретарь музея.
По данным Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), водная научно-исследовательская экспедиция "По пути Рюрика" стартовала в начале мая из Тольятти на древнерусской ладье "Змей Горыныч". Предполагается, что за время путешествия судно пройдет более 9 тысяч километров по Волге, Онежскому и Ладожскому озерам, Балтийскому морю и преодолеет по воде 12 тысяч километров, через 18 регионов России и 7 европейских стран. Во время прохождения маршрута проводится ротация экипажа. На судно берут пассажиров из ВОИ, которые также участвуют в историко-археологических исследованиях и обучаются основам морской практики. Главная цель экспедиции - повторить исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу. В движение двенадцатиместную ладью приводят не только паруса, но и бензиновый двигатель.
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ФинляндияКалининградОбщество
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