Удивившая финских пограничников ладья "Змей Горыныч" готовится к параду

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российская яхта в стиле древнерусской ладьи "Змей Горыныч", которая удивила финскую береговую охрану, в сентябре примет участие в параде исторических судов в Калининграде, рассказала РИА Новости пресс-секретарь калининградского Музея Мирового океана Инесса Зайковская.

Ранее со ссылкой на финскую газету Ilta Sanomat сообщалось, что в воскресенье финские пограничники получили сигнал о неопознанном судне и отправили для проверки патрульный катер. Его экипаж обнаружил в тумане странный объект, который финская береговая охрана в своем аккаунте в Facebook охарактеризовала как "трехголового монстра" и назвала случай "забавным". Оказалось, что это российская яхта с экипажем из семи человек, выполненная в стиле древнерусской ладьи.

Как рассказала Зайковская, яхта "Змей Горыныч" должна прийти в Калининград в сентябре.

"У нас проходит большой праздник "Водная ассамблея", в рамках которого мы весь наш малый флот спускаем на воду и проводим парад исторических судов. Ориентировочно это будет 7 сентября. В нем примет участие вот этот трехголовый "Змей Горыныч". Пока что сказать точно, что он станет музейным экспонатом музея Мирового океана, мы не можем, потому что у нас еще нет четких договоренностей с авторами этого мероприятия. В прошлом году к нам приезжал отец Феоктист (руководитель духовно-культурного центра "Богатырская Слобода" – ред.). Вопрос открыт", - отметила пресс-секретарь музея.