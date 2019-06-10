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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Егорьевске в 2019 году 125 человек переедут в новое жилье

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира в новостройке
Квартира в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Почти 50 аварийных жилых помещений, в которых проживает 125 человек, расселят в 2019 году в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"В рамках реализации государственной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в 2019 году в городском округе Егорьевск планируется расселить 125 жителей, проживающих в 48 аварийных помещениях общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что с начала года благоустроенные квартиры были предоставлены 50 жителям. С новоселами уже заключены договора социального найма и мены. До конца года предусмотрено переселение еще 75 граждан.
Ранее сообщалось, что Сергиево-Посадский, Богородский и Дмитровский городские округа стали лидерами в Московской области по количеству расселяемого аварийного жилья в 2019 году в рамках государственной программы. Всего более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года.
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