Под Римом девять человек пострадали при взрыве газа

РИМ, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Девять человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате взрыва бытового газа, происшедшего в понедельник в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом, сообщили представители местной пожарной службы.

Согласно первой информации, причиной взрыва послужили строительные работы, в результате которых была повреждена газовая система здания. Примечательно, что рабочие безуспешно пытались самостоятельно отремонтировать поврежденную трубу.

От взрыва пострадал мэр Рокка-ди-Папа Эмануэле Крестини, а также несколько несовершеннолетних ребят, находившихся в детском саду рядом со зданием муниципалитета. Один ребенок, получивший ранения, был спешно доставлен в столичную педиатрическую клинику "Бамбин Джезу".