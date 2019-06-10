Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T17:00Z
https://ria.ru/20190610/1555455332.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Под Римом девять человек пострадали при взрыве газа

Вчера, 17:00
256
РИМ, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Девять человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате взрыва бытового газа, происшедшего в понедельник в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом, сообщили представители местной пожарной службы.
Согласно первой информации, причиной взрыва послужили строительные работы, в результате которых была повреждена газовая система здания. Примечательно, что рабочие безуспешно пытались самостоятельно отремонтировать поврежденную трубу.
От взрыва пострадал мэр Рокка-ди-Папа Эмануэле Крестини, а также несколько несовершеннолетних ребят, находившихся в детском саду рядом со зданием муниципалитета. Один ребенок, получивший ранения, был спешно доставлен в столичную педиатрическую клинику "Бамбин Джезу".
В целях предосторожности пожарные эвакуировали несколько соседних с муниципалитетом зданий. Представители местных правоохранительных органов начали расследование всех обстоятельств инцидента.
Сотрудники спасательной службы на месте взрыва бытового газа в 13-этажном доме в Мадриде. 5 апреля 2019
5 апреля, 17:28
В Мадриде при взрыве газа снесло целый этаж дома
002001
Обсудить 0
РимВ мире
Рекомендуем
В Калифорнии эвакуировали парк аттракционов из-за пожара
РИА
Новости
В Саудовской Аравии зафиксировали экстремальную жару до 50 градусов в тени
В Анталье один человек погиб при крушении учебного самолета, сообщили СМИ
В американском Сент-Луисе в результате стрельбы погибла трехлетняя девочка
Лента
новостей
На Тайване три человека погибли в ДТП с экскурсионным автобусом
Президент республики Сербии Александр Вучич
Президент Сербии снова пригласил Трампа посетить Белград
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил Facebook, Amazon и Google в сговоре с демократами
В Мали почти сто человек погибли из-за нападения неизвестных, сообщили СМИ
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
В Kaspersky Lab обнаружили новый вид мошенничества через онлайн-календарь
Беременная женщина с бокалом вина
Ученые рассказали, почему беременным женщинам нельзя пить алкоголь
Джон Керри
Джон Керри заявил, что не будет участвовать в выборах президента США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
Лавров заявил, что санкции и торговые войны США противоречат нормам ВТО
СМИ: в Бразилии десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
В Нью-Йорке потушили пожар после жесткой посадки вертолета на крышу здания
При жесткой посадке вертолета на крышу здания в Нью-Йорке погиб человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
Лента новостейМолния