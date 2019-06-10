В Kaspersky Lab обнаружили новый вид мошенничества через онлайн-календарь

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали новую схему мошенничества с использованием сервиса Google Календарь, когда пользователям неоднократно рассылались мошеннические сообщение под видом автоматических уведомлений в календаре на смартфоне, сообщает компания.

Сообщения, рассылаемые злоумышленниками, эксплуатируют функцию автоматического добавления приглашения в календарь и уведомления об этом событии. У многих пользователей эта функция включена по умолчанию. Если жертва откроет всплывающее окно на смартфоне, которое внешне очень похоже на уведомление приложения от Google, то, скорее всего, увидит ссылку на фишинговый сайт.

Вышеупомянутый фишинговый сайт предлагает проведение опросов за вознаграждение. Для получения денежного приза, как выяснится позднее, пользователю нужно оплатить небольшую комиссию – а для этого указать данные банковской карты и некоторую личную информацию, в частности имя, номер телефона и адрес. Все это отправляется напрямую к злоумышленникам.

"Этот новый способ проведения фишинговых атак потенциально предоставляет злоумышленникам больше возможностей, поскольку теоретически может ввести в заблуждение даже опытных пользователей, которые хорошо осведомлены об угрозе спама и фишинга в электронной почте или мессенджерах", - говорится в сообщении.