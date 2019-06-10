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РИА Новости

Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Вчера, 16:58
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как завилявший из стороны в сторону фургон таранит остановившийся автомобиль МЧС. Колонна машин ведомства следовала в Керчь на плановые работы по разминированию и сделала техническую остановку.
Авария произошла рано утром в понедельник на 201-м километре дороги в Веневском районе.
Пострадали пять сотрудников МЧС, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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МЧСТулаПроисшествия
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