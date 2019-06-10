Опубликовано видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Сети появилась видеозапись ДТП в Тульской области с участием грузовика и машин МЧС.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как завилявший из стороны в сторону фургон таранит остановившийся автомобиль МЧС. Колонна машин ведомства следовала в Керчь на плановые работы по разминированию и сделала техническую остановку.

Авария произошла рано утром в понедельник на 201-м километре дороги в Веневском районе.