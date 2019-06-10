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РИА Новости

Курские власти требуют сообщать о применении химикатов из-за гибели пчел

Вчера, 16:53
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт из-за массовой гибели пчел в регионе потребовал, чтобы местные аграрии заранее предупреждали власти об использовании ядохимикатов в сельхозработах, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
По данным властей, массовая гибель пчел произошла в 10 районах области. Специалисты государственной ветеринарной службы отобрали материал, который направлен в Курскую областную ветеринарную лабораторию для установления причины произошедшего. Отмечается, что, по мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов. Свою проверку назначило управление Роспотребнадзора.
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"Глава региона сегодня поручил главам районов и всем структурным подразделениям организовать работу с коммерческими предприятиями и агропредприятиями. Чтобы они, если будут проводить сельхозработы, связанные с применением ядохимикатов, заранее ставили об этом в известность органы власти. Те, в свою очередь, будут доносить эту информацию до пчеловодов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что аграрии не позднее чем за три дня должны оповещать о намерении использовать на полях ядохимикаты.
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