Курские власти требуют сообщать о применении химикатов из-за гибели пчел

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт из-за массовой гибели пчел в регионе потребовал, чтобы местные аграрии заранее предупреждали власти об использовании ядохимикатов в сельхозработах, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По данным властей, массовая гибель пчел произошла в 10 районах области. Специалисты государственной ветеринарной службы отобрали материал, который направлен в Курскую областную ветеринарную лабораторию для установления причины произошедшего. Отмечается, что, по мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов. Свою проверку назначило управление Роспотребнадзора.

"Глава региона сегодня поручил главам районов и всем структурным подразделениям организовать работу с коммерческими предприятиями и агропредприятиями. Чтобы они, если будут проводить сельхозработы, связанные с применением ядохимикатов, заранее ставили об этом в известность органы власти. Те, в свою очередь, будут доносить эту информацию до пчеловодов", - сказал собеседник агентства.