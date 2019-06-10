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РИА Новости

ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море

Вчера, 16:48
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© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayУчения НАТО в Балтийском море.
Учения НАТО в Балтийском море.
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на дежурстве находятся две корабельные ракетно-ударные группы, поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".
Активная фаза совместных учений началась 10 июня. В ней задействованы корабли и авиационная техника 16 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции.
Из информационных материалов НАТО следует, что страны — члены альянса этим летом проведут более 20 различных учений. Они могут проходить как под непосредственным командованием структур НАТО, так и под командованием отдельных стран, но с участием союзнических сил и партнеров.
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