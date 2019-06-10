ВМФ следит за учениями НАТО в Балтийском море

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Национальном центре управления обороной заявили, что ВМФ следит за учениями НАТО, которые начались в Балтийском море.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дежурстве находятся две корабельные ракетно-ударные группы, поисковая ударная группа, самолеты морской авиации, а также береговые ракетные комплексы "Бастион".

Активная фаза совместных учений началась 10 июня. В ней задействованы корабли и авиационная техника 16 стран НАТО, а также Финляндии и Швеции.