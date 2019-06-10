Ученые рассказали, почему беременным женщинам нельзя пить алкоголь

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Употребление любых количеств спиртного на первых стадиях беременности ведет к серьезным нарушениям в формировании плаценты, что может объяснять то, почему алкоголь крайне негативно влияет на развитие плода. Об этом пишут биологи, опубликовавшие результаты опытов на крысах в журнале Development.
"Мы хотели проверить, как спирт воздействует на самые ранние стадии развития плаценты и плода. Опыты на крысах показали, что алкоголь замедляет формирование сосудов, из-за чего растущий эмбрион получает меньше нутриентов", — заявила Яцинта Калиш-Смит (Jacinta Kalisch-Smith) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия).
В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные аспекты жизни будущих матерей, в том числе их вредные привычки, диеты и даже настроение, влияют на развитие плода и предрасположенность ребенка к разным болезням и проблемам.
К примеру, лишний вес матери "программирует" ее потомство на предрасположенность к ожирению, а употребление алкоголя и табака – меняет структуру белковой "упаковки" их ДНК, резко повышает вероятность выкидыша и внезапной смерти младенца в первые годы его жизни.
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Многие женщины, как отмечает Калиш-Смит, отказываются от алкоголя после того, как они узнают, что они ожидают ребенка, но редко делают это до зачатия или в первые дни после того, как яйцеклетка оплодотворяется. Ученые проверили, как прием спиртного в эти промежутки времени может повлиять на развитие эмбриона, экспериментируя на крысах.
В рамках этих опытов ученые вырастили несколько десятков самок грызунов, дождались начала течки и разделили их на две группы. Половину из них ученые держали на нормальной диете, а остальных – начали поить раствором спирта. Через четыре дня после перехода на подобный рацион ученые впустили в клетки самцов, дождались оплодотворения и начали следить за развитием плода.
Эти наблюдения раскрыли несколько неожиданных и тревожных трендов. Как оказалось, даже относительно небольших доз алкоголя, выпитых за четыре дня до или после зачатия, было достаточно для того, чтобы вызвать серьезные нарушения в развитии плаценты.
По словам ученых, спиртное замедлило рост ее сосудов примерно на треть, и уменьшило ее совокупные размеры на 17%. Все это резко уменьшило приток нутриентов в зародыш и крайне негативно сказалось на его развитии.
"Это открытие объясняет многие известные нам закономерности, в том числе и то, почему дети, чьи матери пили во время беременности, часто рождаются необычно маленькими. Малый вес новорожденных, в свою очередь, связан со многими другими проблемами, такими как диабет, ожирение и гипертония, и поэтому нам крайне важно понимать причины его развития", — заключает Калиш-Смит.
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